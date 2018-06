Jönköpings okända framgångssaga – här gömmer sig Sveriges bästa klubb

Just World Cup i Australien hade gett klubben chansen att slå internationellt. Något som Carlström säger är ett av hans stora mål.

– Jag förespråkar till hundra procent att det ska finnas tävlingar. Men jag tycker inte det ska finnas serier där barn personligen kan gå in och titta på hur det går för deras lag. Det tycker jag är fel, framför allt i tidig ålder, säger Carlström.

Jönköpingsklubben åker på många tävlingar. Men just tävlingsbiten handlar mer om att eleverna ska få ett kortsiktigt mål att jobba i stället för att enbart sikta på ett stort mål som svart bälte efter ett visst antal år som utövare, säger den åttafaldiga SM-vinnaren Carlström.

Under SM-tävlingarna var bland annat Darina Tollbo, 17, Filippa Lundin, 17, och Sixten Bjerkevik, 14, med i det framgångsrika Jönköpingslaget. Trion säger att gemenskapen är en framgångsnyckel.

