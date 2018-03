Jönköpingsklubben gör drömvärvning

Spartans har varit på jakt efter den defensiva kuggen under en tid. Vecchiattini utmärkte sig när Rhinos mötte Spartans förra säsongen. När det stod klart att Borås inte skulle ha ett damlag i seriespel under säsongen 2018 högg Jönköpingsklubben.

– Angelica besitter en unik spelförståelse som hon varvar med en stenhård och aggressiv spelstil. Att vi fick möjligheten att knyta till oss en spelare av hennes kaliber är rena drömmen. Angelicas ödmjuka och härliga personlighet smälter verkligen in i laget. På kort tid har hon blivit en i gänget, säger huvudtränaren Fredrik Bengtsson i ett pressmeddelande.

Linebackern Angelica Vecchiattini hämtas in från Borås Rhinos.

Och inför säsongen har laget nu gjort klart med sin enda värvning under off-season.

