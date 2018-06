Jönköpingslaget knycker från rivalen

– Vi är extremt exalterade över att lyckats knyta Jonathan till oss. Vi tror att det finns en uppsida på Jonathan där han, kanske lite orättvist, förknippats under åren med att enbart vara en försvarsorienterad basketspelare. Det råder inga tveksamheter om att han kommer ha en viktig roll i försvarsarbetet även hos oss, men vi tror som sagt att det även finns en offensiv uppsida hos honom som vi hoppas ska få blomstra i en ny miljö, säger sportchefen Dennis Aulander i ett pressmeddelande.

