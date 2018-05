Jönköpingstjejen en av de yngsta i Göteborgsvarvet

Bästa dam från Jönköpings län är Ellinor Sterner, OK Njudung, på tiden 1:22:56, och snabbast på herrsidan är Martin Lundqvist, IK Sisu Nässjö, 1:12:58. – Det gick skitbra, jag är jättenöjd. Det här var mitt bästa Göteborgsvarv någonsin, säger Ellinor som sprang för fjärde året i rad.

– Målgången var det roligaste. Jag fick ny kraft och energi när jag kom in på upploppet och folk hejade. Då var det lätt att spurta i mål, säger Ebba efter att hon precis klarat av sin första halvmara.

Under lördagen följde drygt 50,000 löpare det berömda blå strecket genom hela Göteborg. Ett himmelsblått streck, som börjar i Slottsskogen, leder löparna över Älvsborgsbron med magnifik utsikt, vidare längs Göta älv, över Götaälvbron, fantastisk folkfest på avenyn för att sedan, äntligen, 21,097 meter senare hitta sitt slut i Slottsskogen.

