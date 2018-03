KLART: Han lämnar HV71 – här är nya klubben

Den här säsongen svarade Pettersson-Wentzel för en räddningsprocent på 89,6 under sina 29 grundseriematcher. I slutspelet blev det en match och en räddningsprocent på 91,2.

Målvakten ryktades bort från HV71 under en stor del av säsongen då Expressen redan i höstas avslöjade att Jonas Gunnarsson är klar för en återkomst i Jönköpingsklubben. HV71 har ännu inte bekräftat värvningen av Gunnarsson.

