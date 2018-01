Elvira har under 2017 deltagit i Tipseltläger (SVFF) för målvakter på Bosön och fick 2014 utmärkelsen ”Årets Elmare”.

– Elvira är en modern målvakt som passar bra in i vår spelidé. Vi har följt henne under hennes senaste säsong i IFK Värnamo där hon har gjort många starka insatser, skriver klubben i ett pressmeddelande.

