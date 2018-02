News rankar: Jönköpings 20 hetaste idrottstalanger

Motivering: Var lagkapten i Sveriges U19-landslag under VM 2017 och är en av Jönköping IK:s vassaste forwards. Är med i toppen av den interna poängligan och har visat vad han går för i SSL. Ibland bjuder han dessutom på helt galna tricks .

Motivering: Hovslätts IK:s kulstötare har deltagit i ungdomsfinnkampen, vunnit USM-guld. Under JSM 2017 krossade Johansson motståndet i F17-klassen med en stöt som mätte över 17 meter.

Motivering: Ett personligt rekord på 800 meter med 13 sekunder under SM i somras. SM-guld hemma på Rosenlundsbadet i november. Visst, det blev inget kortbane-EM i Köpenhamn. Men Hanna Eriksson är ytterligare ett exempel på hur bra simningen i Jönköping mår just nu.

Motivering: Lyftaren från Jönköpings Styrkelyftarklubb ser ut att gå en ljus framtid till mötes. Under junior-VM förra året tog Kaya en bronspeng.

Motivering: Är med i toppen av JIK:s interna poängliga. Har fått ett rejält uppsving i världens bästa innebandyliga efter att hon lade fotbollsskorna på hyllan. Gjorde landslagsdebut och kom direkt med i turneringens All Star-lag.

Motivering: Trots en axelskada körde Huskvarnaåkaren in ett JSM-guld förra året. Har sedan tidigare USM-guld och siktar mot den absoluta toppen.

Motivering: En talang i skymundan. För när åkare från de mer klassiska aplin-orterna står i centrum har Jönköpingsåkaren smugit med i toppen. Så sent som i början av februari slutade Malmberg på andra plats i USM-kvalet i Norrköping.

