News rankar: Jönköpings 20 hetaste idrottstalanger – plats 16–20

Motivering: Är med i toppen av JIK:s interna poängliga. Har fått ett rejält uppsving i världens bästa innebandyliga efter att hon lade fotbollsskorna på hyllan. Gjorde landslagsdebut och kom direkt med i turneringens All Star-lag.

Motivering: Trots en axelskada körde Huskvarnaåkaren in ett JSM-guld förra året. Har sedan tidigare USM-guld och siktar mot den absoluta toppen.

Motivering: En talang i skymundan. För när åkare från de mer klassiska aplin-orterna står i centrum har Jönköpingsåkaren smugit med i toppen. Så sent som i början av februari slutade Malmberg på andra plats i USM-kvalet i Norrköping.

