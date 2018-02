News rankar: Jönköpings 20 hetaste idrottstalanger – plats 2–5

Motivering: Gjorde sitt första senior-EM som 15-åring. I november förra året fick den 17-årige Gullstrand chansen, som en utav två svenskar, att åka på träningsläger för simhoppare i Moskva. I december dunkade supertalangen in ett guld på enmeterssvikten vid Nordiska mästerskapet på Rosenlundsbadet i Jönköping. Satsar mot OS och är ett framtida svenskt medaljhopp.

