Profilen stannar: ”Taggad”

– Jag ser fram emot min första säsong i SSL och tror jag kommer utvecklas mycket i JIK. Det ska bli spännande med nya utmaningar och att komma in i det högre tempot. Min styrka är att jag aldrig ger upp och hoppas kunna bidra med energi och fart på plan. Det ska bli kul att lära känna alla i laget, säger den Mullsjöfostrade Rejgård till klubbens sajt.

