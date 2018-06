Profilerna tar över klubben – här är nya målet

Nu kliver Herco in som assisterande tränare.

Adnan Herco gjorde förra året comeback “på riktigt” igen efter några år med mer sparsamt spelande. Han gjorde en av sina bästa säsonger i karriären och hamnade tvåa i den totala poängligan. Som grädde på moset hann Adnan under gångna säsongen med att passera Robert Blomqvist som Habos meste poänggörare.

– Det är självklart något jag funderat på länge. Men med tre söner har det inte varit så lätt att få ihop det med all tid som krävs. Nu börjar de dock bli lite mer självständiga och jag känner att det är lite nu eller aldrig, väntar jag längre blir jag ju för gammal. I år har vi dessutom en riktigt bra stab runt elitlaget, så jag känner att jag får bra avlastning, säger Åkerstedt i ett pressmeddelande.

Per Åkerstedt och Adnan Herco tar över Habo Wolley. Tränarduon har fått ett uttalat mål: hjälp elitlaget att ta ytterligare steg mot toppen i Volleybollsverige.

