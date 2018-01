Stark helg för Hallbys skidåkare

Under lördagen när 10 km klassisk stod på programmet så visade smålänningarna igen att de är på topp. Vann gjorde Leo Johansson, före Jacob Nystedt och Eric Rosjö. Jonathan Norder tävlande för Hallby I H17-18 klassen visade att han är att räkna med kommande säsong, när han tog sin första pallplacering, tredje plats i Scandic Cup. De Småländska tjejerna är inte sämre än killarna. På 5 km klassisk stil i D17-18 vann Hanna Abrahamsson Eksjö SOK före Moa Hansson Landsbro IF.

Trettondagshelgen inleddes med JVM-tester i Östersund. I herrklassen 19-20 åkte Leo Johansson, Skillingaryds FK in på en tredjeplats slagen av Jacob Nystedt, Hudiksvalls IK och Gustaf Berglund, IFK Mora. Hallby hade en tyngre dag då skidorna inte gled lika lät som konkurrenternas, men andraårsjunioren Jonathan Norder åkte in på en sjunde plats tätt följd av Eric Rosjö som för dagen blev åttonde man.

