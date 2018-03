Thörnberg inför rivalfajten: Vi är tuffare

HV71 har haft en svajig säsong där bra prestationer blandats med riktiga bottennapp. Men efter en hyfsat stark avslutning på grundserien – tre segrar och en övertidsförlust på de sista fem matcherna – finns det en del att ta med sig in i slutspelet, säger Thörnberg.

Och kanske är det just det som kan fälla avgörandet i slutspelsmatcherna.

– Jag tycker att vi har ett lite tuffare lag och försöker kliva in lite mer fysiskt och vi jobbar väldigt hårt. Sedan vet man alltid att det är små marginaler. Vi ska göra allt vi kan för att gå till kvartsfinal, säger Thörnberg till HVTV .

