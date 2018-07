Toppklubben i Jönköping som alla missat

Under match: Armbågen måste röra kudden, handleden får böjas

Sedan dess har klubben rönt stora framgångar. Så sent som i början av mars plockade Adam Johansson, 16 år, och Olivia Valfridsson, 18 år, hem ytterligare fyra SM-guld till klubbens samling. De två brytarna vann SM-tävlingarna i Avesta i både höger och vänster arm.

Lösningen blev att starta den första klubben inom armbrytning i Jönköpingsområdet. Under 2011 grundades Vätterbrytarna Jönköping.

