Tunga sviten utökades för Dalen

I Dalen gjorde målvakten Anton Svensson en bra match och räddade hemmalaget under långa stunder av matchen. Han hade 35 skott mot sig. Mot slutet plockades han ut och Dalen satsade på sex utespelare, men Vimmerby kunde hålla undan.

Det tog knappt sju minuter in i den andra perioden innan Vimmerby gjorde 1–0 bakom Anton Svensson i Dalens mål.

