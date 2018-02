Ungdomsmatch spårade ur: ”Det värsta jag varit med om”

– Så jag bryter matchen och går till Habo och säger att ni får tömma hallen på grund av vår arbetssäkerhet, det är inte hållbart. Då blir det lite tumult där ledarna tycker att det är onödigt och att jag inte har rätt att göra det och då kommer det in en annan förälder på planen och tycker att jag är dum i huvudet.

– Det här är det värsta jag varit med om under mina femton år som domare. Publiken är publiken och de höll på att håna och såna här saker men till slut fick jag nog efter en situation där en bakom mig på läktaren säger att vafan dig ska man ta reda på vart du bor en mörk kväll, säger Åberg till Innebandymagazinet.

