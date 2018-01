Uppgifter: Säsongen över för HV-stjärnan

Linus Söderström opererades under julhelgen för den bukskada han dragits med under säsongen. I ett Twitterinlägg skriver nu Islanders-reportern Arthur Staple på Newsday att han fått höra att HV-målvaktens säsong är över.

The #Isles are off this week, but the hits keep on coming. Goalie prospect Linus Soderstrom was at Barclays Center yesterday — hearing he's had season-ending surgery.

— Arthur Staple (@StapeNewsday) January 8, 2018