Uppgifter: Succémålvakten återvänder till HV71

Jonas Gunnarsson fick göra SHL-debut i HV71 efter att ha tagit kliven genom klubbens ungdomslag. Men det stora genombrottet kom i Malmö Redhawks efter par år senare när den nu 25-årige målvakten stod i hela 44 matcher.

Säsongen efter blev det spel i Milwaukee Admirals – Nashville Predators farmarlag – innan Gunnarsson återvände till Malmö. Då lånades målvakten direkt ut till HV71 för att täcka upp för den nyopererade Fredrik Pettersson-Wentzel.

Målvakten gjorde succé under utlåningen och många fans uttryckte sin önskan att ha kvar 25-åringen i truppen. På fyra spelade SHL-matcher hade Gunnarsson en räddningsprocent på 92,9 och släppte i genomsnitt in 2,04 mål per match.

Efter att låneperioden gått ut återvände burväktaren till Skåne. Men nästa säsong kommer han vara tillbaka i Jönköping, rapporterar Expressens bloggare Mr Madhawk.

– Det har jag ingen kommentar till, säger agenten Jacob Hedin till bloggen.

HV71 kontrakterade nyligen Adam Åhman, 18, till ett seniorkontrakt. Avtalen med Linus Söderström och Fredrik Pettersson-Wentzel går ut efter säsongen.

Sedan tidigare uppges också Djurgårdens center Markus Ljungh vara klar för den regerande mästaren.