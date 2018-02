Utvisningarna blev Dalens fall

Tolv lag deltar, lag 4–8 från de båda AllEttan-serierna samt segrarna från Play Off förkval Norra och Play Off förkval Södra (från hockeyettans serier). De sex högst rankade lagen väljer motståndare bland de sex lägst rankade lagen. Mötena blir i bäst av rre matcher där det högst rankade laget inleder på bortaplan och har en ev. avgörande match på hemmaplan.

Dalen har nu fyra matcher kvar i AllEttan Södra och allt pekar på att Dalen kommer att få spela vidare i Play Off 1

Drygt tre minuter in i slutperioden var det dags för ett nytt powerplay-mål för Kallinge-Ronneby. Det här målet gjorde att Dalen fick en brant uppförsbacke som blev lite mindre när Daniel Håkansson reducerade till 2–4 efter drygt halva tredje perioden sedan Johan Larsson svarat för en assist. Närmare än så kom inte Dalen och Pelle Gustafssons manskap fick till slut åka hem med en 2–4-förlust i bagaget.

-----

No more pages to load