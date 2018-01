Superår för semesterfirare – så maxar du julledigheten 2018

– Just nu har vi mycket fördelaktiga kampanjer, men skynda att fynda, platserna brukar gå åt som smör i solsken, säger hon i ett pressmeddelande.

Även om det var en förbättring jämfört med 2016, då bara en enda röd dag inföll på en vardag, så blir det desto mera gynnsamt för semesterfirarna under 2018 och 2019. I år kan den som planerar smart ta ut 5 semesterdagar och vara ledig i 16 dagar.

De röda dagarna under 2017 års jul- och nyårshelg inföll inte helt optimalt för den som ville få ut maximalt av sin ledighet. Sammanlagt hamnade tre röda dagar på vardagar, då julafton och nyårsafton inföll på söndagar.

-----

No more pages to load