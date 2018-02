”Artificiell intelligens är en nödvändighet – som kan förändra hela samhället”

Motto: “Just do it”

– Jag tror visserligen vi kommer att se fler robotar som kan utföra enskilda uppgifter. Men den snabbaste utvecklingen sker just nu på områden som inte kräver någon fysisk form. AI kan användas till allt som bygger på mycket kunskap och där man behöver ge svar på komplexa frågor. Artificiell intelligens handlar ju om att få datorn att göra sådant som vi människor är bra på, men som datorn inte kan göra av sig själv – analysera, planera, kommunicera och lära nytt, till exempel, förklarar Fredrik Heintz.

Tillsammans med ett antal kolleger har Heintz precis börjat arrangera seminarier för olika branscher, på temat artificiell intelligens. När de fem konferenser som planeras under våren är genomförda, hoppas han att kunskapen och intresset för AI ska ha ökat markant i Sverige.

I Sverige däremot, har man inte intresserat sig så särskilt för artificiell intelligens under de senaste 20 åren.

I vårt närområde brukar Storbritannien pekas ut som en föregångare avseende artificiell intelligens. Men även i andra delar av världen satsar man just nu stort på AI.

