Ny Position inspirerade topparbetsgivare i regionen inom Employer Branding

Föreläsningens stora fokus var vid dagens gäster, IKEA och Sector Alarm, som pratade om deras resor inom ämnet. IKEA hamnar på topplistor över Sveriges attraktivaste arbetsgivare och Kina Lundqvist, global internkommunikatör på IKEA, gav oss insikt i hur deras internkommunikation skapar ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke. Deras företagskultur och medarbetares engagemang är det som avgörande lockar nya talanger. Faktum är att de själva inte kommunicerar något av detta externt utan vad som har byggt deras starka arbetsgivarvarumärke är just det, deras engagerade medarbetare.

Under föreläsningen inledde Anna Josefsson och Elin Ingelsten ifrån Ny Position med att förklara varför det är så viktigt att arbetsgivare är tydliga med vad de erbjuder, och att erbjudandet i sig är attraktivt. Som rekryteringsföretag vet de mycket väl att i dagens kompetensmarknad är det inte bara arbetsgivaren som ska välja en kandidat, kandidaten ska också välja dem.

Läsarnyhet. På måndagseftermiddagen bjöd företaget Ny Position in sina kunder och samarbetspartners till föreläsning och afternoon tea på Elmia Kongress & Konserthus. Temat för dagen var Employer Branding och med sig hade de personer ifrån två stora bolag som förstått vikten av att arbeta aktivt med detta, IKEA och Sector Alarm.

