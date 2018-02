Krogkungens knarklarm: Droger vardagsmat för Jönköpings ungdomar

Hur allvarligt är problemet i Jönköping just nu som du ser det?

– Det finns olika aktörer som säljer. För många ungdomar så tror jag att det är relativt lättillgängligt i dag. Via sociala medier och så vidare har det blivit en enklare väg att kunna köpa droger.

– Sen jobbar vi även med insatser. Vi kör kontinuerligt och inriktar oss mot den problembild som vi har. Då brukar vi samverka med olika delar inom polisen och ta hjälp av både hundenheten, ingripandepoliser, trafikpoliser och så vidare. Då riktar vi dels in oss mot de som säljer narkotika till ungdomar, men vi jobbar också mot ungdomar som vi misstänker brukar narkotika.

Kristoffer Axell, som är gruppchef för områdespolisen i Jönköping, säger att det görs kontinuerliga insatser mot just narkotikaanvändning bland ungdomar.

